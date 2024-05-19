Українець до звітного туру був лідером бомбардирських перегонів, але у паралельному матчі Сьорлот забив чотири м'ячі Реалу. Довбик "мовчав" до 58 хвилини, коли замкнув простріл Івана Мартіна. Наразі Артем відстає від норвежця на два м'ячі.

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Варто зауважити, що цьому ж матчі Циганков віддав результативну передачу, а також організував автогол Валенсії. У нинішньому сезоні Віктор вже забив 6 голів та віддав 6 асистів. Довбик має 21 гол та 7 результативних передач в Ла Лізі.