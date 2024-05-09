По завершенні сезону Жоржінью міг стати вільним агентом, але клуб запропонував продовжити контракт. Гравець уже підписав нову короткострокову угоду, повідомляє прес-служба Арсенала.

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"Чесно кажучи, не було що обговорювати, тому що мені тут дуже добре. Просто знати, що вони мене цінують і хочуть, щоб я залишився довше, – це велика річ для мене. Я відчуваю, що мені потрібно зробити більше, тому я залишаюся", – прокоментував продовження контракту 32-річний італієць.

До слова, Жожінью виступає за Арсенал із січня 2023 року. З того часу він зіграв за команду 51 матч, в яких забив 1 гол та віддав три асисти. Раніше повідомлялося, що в підписанні чинного чемпіона Європи зацікавлена Барселона, але виключно на умовах безплатного переходу.

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