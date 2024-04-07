Україна

Шевченко має перший скандал на чолі УАФ – помічники "не поділили" гроші за Євро-2024.

Карпати оформили камбек з ФСК Маріуполь і закріпились на вершині Чемпіонської групи – Підлепенець оформив гол і 2 асисти.

Верес розгромив Оболонь і очолив групу аутсайдерів УПЛ – промахи по порожніх воротах не стали проблемою.

Світ

Арсенал знову піднявся на вершину АПЛ, розгромивши Брайтон – Зінченко вдруге поспіль вийшов у основі й міг віддати асист.

Рома обіграла Лаціо – Де Россі виграв дебютне дербі й перервав найгіршу серію в історії клубу.

Ман Сіті залякує Луніна взяттям Лондона і шоу Де Брюйне – Гвардіола розцілував Кевіна, 6 голів і парад помилок, що жахає.

Баварія зганьбилась з Хайденхаймом, програвши після 2:0 – Байєр мчить до чемпіонства, випереджаючи мюнхенців на 16 очок.

Помилка Забарного призвела до поразки Борнмута, Миколенко видав потужний матч і переміг Бернлі, Ярмолюк зіграв 18 хвилин.

Українці за кордоном

Легендарний агент поспілкувався з Пересом щодо Луніна – представник Моурінью поставив президента Реала перед фактом.

Спортінг знову скривдив Трубіна – Бенфіка віддаляється від омріяного чемпіонства.

Безус ледь не забив "сухим листом", екс-легіонер Шахтаря віддав 2 асисти – Омонія перемогла конкурента за медалі.

Довбик може стати "пожежним" варіантом у Челсі – українця розглядають як альтернативу чемпіону Серії А.