Перше римське дербі для Ігора Тудора і Даніеле Де Россі на тренерській лаві. Лаціо мало того, що не був фаворитом, та ще й не міг розраховувати на Дзакканьї, який отримав травму щиколотки в матчі проти Ювентуса. У Роми ж протилежні новини – Дибала відновився, а Пеллегріні повернувся після дискваліфікації.

Мілан здобув сьому перемогу поспіль – гольовий рекорд Пулішіча та червона за кунг-фу

"Вовки" й почали гру цікавіше. Анхеліньо активно йшов у атаку, Паредес виконав парочку непоганих ударів здалеку. Лаціо міг дати болючу відповідь. Ісаксен вивів на удар Іммобіле. Чіро, перебуваючи в метрах 10-ти до воріт, влучив у сітку із зовнішнього боку. Це був поодинокий спалах. Повноцінно перехопити ініціативу номінальні гості не змогли.

Рома продовжила шукати щастя у дальніх ударах. Спроб було чимало, але відзначити варто Пеллегріні. Голкіпер "орлів" у цьому моменті справді врятував. Відкрити рахунок допоміг кутовий наприкінці першого тайму. Після подачі Манчіні потужно вніс м'яч у сітку. Романьйолі провалив цей епізод і на другу половину вже не вийшов. Також в перерві Ігор Тудор замінив Іммобіле та Ісаксена.

Ці зміни дали результат не одразу. Навпаки, Рома на 55-й хвилині могла подвоїти перевагу. Лукаку розігнав атаку й вивів на удар Ель-Шараві. Той уже розібрався з голкіпером, але вгатив у стійку воріт. У відповідь Лаціо створив гол з нічого. Гендузі зачепився за м'яч поруч з чужим штрафним і прострілив на Камаду. Японець момент реалізував, але перебував у офсайді. Настільки явному, що арбітри зафіксували його і без допомоги VAR.

Поступово Рома перейшла на прагматичну тактику. Результат її влаштовував, а Лаціо не дуже впевнено діяв у позиційних атаках. Тож чи не головною подією були не моменти, а заміна. Таммі Абарахам дебютував у нинішньому сезоні. Англієць перебував у лазареті з червня минулого року.

Зрештою, Рома втримала перемогу і закріпилася на п'ятому місці турнірної таблиці, яке у цьому сезоні має всі шанси стати лігочемпіонівським. Лаціо тепер відстає від сусідів на 9 очок. Варто зауважити, що підопічні Даніеле Де Россі перервали найгіршу "суху" серію в історії клубу в рамках дербі, адже не забивали в чотирьох попередніх матчах.