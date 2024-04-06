У поєдинку 3-го туру другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги Карпати на своєму полі здолали ФСК Маріуполь (3:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, Чемпіонська група, 2-й етап, 3-й тур

Карпати – ФСК Маріуполь – 3:1

Голи: Полегенько, 28, Невеш, 35, Підлепенець, 53 – Плакса, 5

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У черговому турі Чемпіонської групи Карпати приймали ФСК Маріуполь. Підопічні Олега Краснопоьорова не надто вдало розпочали другу частину сезону, розписавши дві нічиї поспіль (з Епіцентром та Прикарпаттям), тож намагались поставити палки в колеса команді Мирона Маркевича.

Першопочатковий план на гру вдалось реалізувати вже на 5-й хвилині – після сумбуру у воротарському майданчику Карпат м'яч відлетів до Родіона Плакси і орендований у Олександрії хавбек з лінії штрафного поцілив під поперечину.

Маріупольці одразу ж намагались розвинути успіх, але удар Задої з далекої відстані не став проблемою для Кожухара. Певний час Карпати взагалі не могли підійти до чужого штрафного, але потроху оговтались від пропущеного гола і почали створювати моменти. Фетько чудово вирізав у воротарський з лівого флангу і Підлепенець дивом не влучив у ворота (м'яч вдарився об газон і пролетів над поперечиною). Змарнований момент викликав справжній шок у тренерського штабу Карпат.

На 18-й хвилині Савін несподівано пробив під дальню стійку, але Кожухар встиг зреагувати. Важка боротьба у центрі поля зрештою увінчалась голом Карпат в середині тайму: Підлепенець скинув на хід Полегеньку, який увірвався у штрафний, і Павло з гострого кута відновив статус-кво.

Забитий гол розслабив "левів", зняв напругу і за декілька хвилин Карпати вийшли вперед: Підлепенець віддав в район одинадцятиметрової позначки на Невеша, Ігор під тиском захисника зумів втримати м'яч, розвернувся і перекинув сферу через голкіпера приазовців.

Наприкінці тайму Підлепенець бив з меж штрафного під праву стійку і лише реакція Каравашенка врятувала ФСК Маріуполь від третього гола. Однак те, що не вдалось Павлу до перерви, сталось після відпочинку. Невеш віддав передачу з центру на правий фланг, Підлепенець увірвався у штрафний, змістився ближче до центру, попутно обігравши двох захисників, і пробив у ближній кут – 3:1.

Мишенко в середині тайму мав шанс скоротити відставання, але після потужного удару м'яч пролетів повз ліву стійку.

"Зелено-біла" торсида гнала своїх улюбленців вперед, але Карпати обмежились трьома голами. Перемога принесла команді Маркевича 54 очки, закріпивши на вершині Чемпіонської групи, ФСК Маріуполь з 33-ма пунктами опустився на п'яту сходинку.

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