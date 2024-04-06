У рамках суботньої програми 32-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 31-й тур

Лутон – Борнмут – 2:1

Голи: Кларк, 53, Морріс, 90 – Тавернієр, 52

Евертон – Бернлі – 1:0

Голи: Калверт-Льюїн, 45+2

Вилучення: О'Ші, 67 (Бернлі)

Астон Вілла – Брентфорд – 3:3

Голи: Воткінс, 39, 81, Роджерс, 46 – Йоргенсен, 59, Мбемо, 61, Вісса, 68

Вулверхемптон – Вест Хем – 1:2

Голи: Сарабія, 33 (пенальті) – Пакета, 73 (пен), Ворд-Праус, 85

Фулхем – Ньюкасл – 0:1

Голи: Гімараєс, 81

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Забарний знову вийшов у основі Борнмута, відбігавши повний виїзний матч проти Лутона. Поєдинок завершився поразкою гостей, хоча саме вони відкрили рахунок на 52-й хвилині – це Тавернієр відзначився шикарним дальнім ударом. Господарі відігрались на 73-й внаслідок, коли одразу три захисники (включно із Забарним) не змогли спинити Кларка у вузькому просторі. Той влетів у карний майданчик завдяки вдалому рикошету й поцілив у правий нижній.

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А на 90-й хвилині Морріс замкнув подачу Вудроу, розстрілявши ворота з лінії воротарського. На жаль, цей гол привіз Забарний, який провалився у єдиноборстві з Карлтоном (українець навіть втратив рівновагу). Більше голів не забивали – Лутон здобув першу перемогу з 30 січня, переваги 10-матчеву безвиграшну серію.

У паралельному поєдинку Миколенко провів повну домашку з Бернлі. "Ірискам" вдалося здобути мінімальну звитягу. Єдиний гол на 45+2-й хвилині забив Калверт-Льюїн, якому надзвичайно пощастило – голкіпер вибив м'яч просто в нього. 1:0. Мерсисайдці відірвались від зони вильоту на 4 очки.

Українець провів блискучий поєдинок, отримавши другу найвищу оцінку від Sofascore (7,4). Що найбільш важливо, Миколенко виграв усі 5 спроб пройти себе на дриблінгу, виконав 5 вдалих виносів і виграв 7 із 8 єдиноборств. Крім того, Віталій виконав дві точні передачі з просуванням і мав 1 пас під удар.

Єгор Ярмолюк у виїзній зустрічі з Астон Віллою вийшов на 81-й хвилині, коли всі голи уже були забиті. Бірмінгемці круто розпочали, ведучи з рахунком 2:0 до 46-ї хвилини, однак потім "бджоли" перегорнули хід гри. За 9 хвилин – від 59-ї до 68-ї – гості відвантажили аж три голи, вирвавшись уперед. 2:3. Втім, втримати свою перевагу вони не змогли, пропустивши прямо перед появою Ярмолюка.

Воткінс врятував Віллу. 3:3! Ярмолюк же за 18 хвилин встиг зробити 9 дотиків і віддав 7 передач (4 точних), нічим не запам'ятавшись.

У паралельному матчі Ньюкасл вигрив перемогу над Фулхемом завдяки голу Гімараєса на 81-й хвилині. Вест Хем же у вольовому стилі здолав Вулверхемптон – 1:2. Команди забили по пенальті, а потім на 85-й хвилині Ворд-Праус провів вирішальний удар.

Хоча на 9-й компенсованій "вулвз" міг врятувати українець Кілман. На жаль для господарів, його гол не зарахували через офсайд.

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