– Якщо проти Колоса тренерський штаб довірив мені відіграти 90 хвилин, то мої кондиції це дозволяють. Їм збоку видніше. Я працюю на максимумі під час тренувань. У грі намагаюся віддавати усі сили. Радий, що нарешті зміг зіграти 90 хвилин.

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– За відсутності Ваната ви грали з Буяльським як хибні дев'ятки чи якось інакше розподілили функції?

– Напевно, вам здалося. Я грав чистого нападника. Але для мене це не нова позиція. Я багато грав на ній і в Динамо, коли був молодим, і у Вест Хемі, і в збірній бувало. Проти Хорватії у Києві. Для мене ця позиція не нова. Коли ти маєш досвід, ти розумієш, як потрібно грати праворуч або ліворуч, під нападником або в нападі.

– В одному з Telegram-каналів з'явилась інформація, що після чемпіонату Європи Андрій Ярмоленко попрощається із кар'єрою футболіста...

– Поки що таких планів у мене немає. Не знаю, звідки у вас така інформація. Поки таких планів у мене немає. Коли відчую, що немає бажання та здоров'я, тоді й закінчу. Поки що про це не думаю. Наразі я отримую задоволення від кожного матчу та кожного тренування. Щодня прокидаюсь і чекаю тренування, як це було у 20 років.

– Рекорд Шацьких є в думках?

– Ні, ніяких рекордів немає. Найголовніше – це стати чемпіонами, – резюмував 34-річний Ярмоленко в коментарі ТаТоТаке.

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