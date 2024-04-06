Матч, як і онлайн-трансляція Брайтон – Арсенал, стартував 6 квітня о 19:30 за київським часом. Поєдинок на "Амексі" мав важливе значення для північних лондонців, адже у випадку перемоги вони б вийшли на перше місце (принаймні, на добу). І навпаки – втрата очок залишила б їх на третій позиції, серйозно вдаривши по шансах на чемпіонство.

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Брайтон по старій пам'яті поважають усі гранди, але у поточному сезоні команда Роберто занадто прогнозована й нестабільна. Майже всі матчі проти англійської топ-5 "чайки" програли (виділяється тільки перемога над Тотттенхемом), тож Арсенал вважали фаворитом. Мікель Артета на цю зустріч знову поставив Зінченка у старт – вдруге поспіль.

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Свій статус фаворита "каноніри" підтвердили вже на 2-й хвилині, коли рахунок мав відкривати Габріель. Центрбек відірвався від захисників, вийшов на лінію воротарського й замкнув подачу Едегора зі стандарту – трохи неточно! Ще за 10 хвилин забивати міг Сака, який у фірмовому стилі змістився на край штрафного, потім хитнувся у центр і пробив під дальню стійку. М'яч розминувся з каркасом!

На 15-й хвилині момент отримав Жезус, який пішов на дальній кут воротарського й завдав удару головою (Хаверц виконав подачу). І знову точності забракло. Брайтон же нічим цікавим не відповідав. Якісь підходи до воріт були, але без гострого завершення

Зрештою, на 31-й хвилині такий футбол вилився у пенальті на користь північних лондонців. Лемпті, який за кілька хвилин до цього зашкутильгав (але вирішив продовжити гру), виставив шлагбаум Жезусу в штрафному – арбітр свиснув фол, а Сака впевнено реалізував 11-метровий. Таким чином, Букайо побив свій рекорд результативності в АПЛ (14 голів), причому на це пішло на дев'ять матчів менше (29 проти 38).

Після цього небезпечних моментів не виникало аж до кінця тайму. Тим не менш, домінування підопічних Мікеля Артети нікуди не зникло. У першому таймі "каноніри" видали 33 дотики до м'яча у карному майданчику (третій найкращий показник у сезоні АПЛ) проти 9-ти у Брайтона. Навіть без урахування пенальті вони мали у 5 разів вищий xG.

У другому таймі нічого не змінилось. Господарі знову провалили старт, ледь не пропустивши за дві хвилини по перерві – це Жезус замикав подачу з правого на ближню стійку (не влучив). На 61-й же хвилині Арсенал забив вдруге. Сака втратив м'яч перед штрафним, Едегор відібрав його та перевів на правий фланг, а Жоржінью прострілив на ближню – Хаверц звідти прошив Вербрюгена. 0:2!

І без того невесела одностороння гра після цього зовсім принишкла. Мікель Артета провів контратакувальні заміни – фланги освіжили Троссар і Мартінеллі, а Томіясу зміцнив оборону на вразливому лівому фланзі. Зінченко відправився відпочивати.

Олександр провів нормальний матч. Цікаво, що цього разу його прив'язали до флангу, тож з'являтись у опорній зоні доводилось тільки час від часу.

Так, не було ефектних хайлайтів, а до жодного з голів українець не долучився. Як і до інших моментів (за єдиним винятком). Перша й остання передача з просуванням сталася на 70-й хвилині – але вона завершилась гострим моментом. Зіна запустив у прорив Троссара, а той з лінії штрафного пробив під ближню стійку (Вербрюгген парирував).

В цілому ж, наш земляк забезпечував швидку циркуляцію м'яча на чужій половині поля. Він круто відкривався, своєчасно виконував паси, розтягував чи перевантажував оборону Брайтона. Та і позаду зіграв надійно з точки зору позиціювання – Зінченко прекрасно балансував атаку лондонців, коли було потрібно.

Ну а Арсенал довів справу до розгрому. Спрацювала заміна Мікеля Артети: Троссар отримав передачу від Хаверца й реалізував вихід віч-на-віч – 0:3! "Каноніри" бодай на добу повернули собі першу сходинку АПЛ, випереджаючи Ліверпуль і Манчестер Сіті на одне очко. Мерсисайдці завтра зіграють проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

У наступному матчі АПЛ Арсенал 14 квітня зіграє вдома проти Астон Вілли. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Арсенал переможе Астон Віллу. Коефіцієнт на звитягу команди Олександра Зінченка – 1,3. На тріумф підопічних Унаї Емері дають аж 9,43. Нічию оцінили в 5,99. У матчах цих команд проводять чимало голів, тому можна розраховувати, що Арсенал і Астон Вілла на двох заб'ють більше 3 голів (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,74).

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