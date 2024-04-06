Як повідомлялось раніше, український голкіпер Реала Андрій Лунін підписав угоду про співпрацю з наймогутнішим агентом світу – Жорже Мендешем, який співпрацював з Кріштіану Роналду, Жозе Моурінью, Давідом Де Хеа, Жоау Фелішем та іншими зірковими гравцями.

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За інформацією Don Diario, португалець уже встиг провести розмову з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом щодо майбутнього Луніна. Зазначається, що бос Реала залишився задоволений діалогом – зірковий португалець запевнив, що український голкіпер ухвалив остаточне рішення продовжити контракт з мадридським клубом.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 24 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще в 11 поєдинках він відстояв "на нуль").

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