Стали відомі перші 4 гравці медіафутбольної команди UA Steel, якою опікуються президент УАФ Андрій Шевченко та відомий блогер Михайло Лебіга.

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Імена справді гучні – екс-гравці збірної України Андрій Пятов, Євген Коноплянка, Андрій Воронін та Валерій Федорчук, який у складі Дніпра доходив до фіналу ЛЄ 2014/15. Згодом до команди приєднаються інші учасники. UA Steel виступить на турнірі Kings World Cup, який відбудеться у Мексиці з 2 по 8 червня цього року. Свої склади також делегують Бразилія, США, Іспанія та інші.

Жерар Піке створив Kings League на початку 2023 року. Це різновид міні-футболу зі специфічними, часом кумедними правилами. Андрій Шевченко вже брав участь у цьому шоу, тому може поділитися досвідом з UA Steel. Втім, головна місія української команди – соціальна.

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