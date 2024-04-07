Чемпіонат Португалії, 28

Спортінг – Бенфіка – 2:1

Голи: Катамо, 1, 90 – Бах, 45

Бенфіка не змогла вийти у фінал Кубка Португалії – до гри Трубіна залишилися питання

Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі Бенфіки на матч проти Спортінга. Український голкіпер пропустив дуже швидкий гол. На першій хвилині зустрічі виник гострий момент після атаки господарів поля. Анатолій рукою дотягнувся до м'яча після навісу Педру Гонсалвеша, але переправив його на Катамо, який прекрасно розібрався з моментом. Бенфіці вдалося відігратися лише перед самою перервою. Бах зрівняв рахунок з передачі Ді Марії.

По перерві біля воріт Трубіна виникло два гарячих моменти. Дьоркереш двічі спробував пробити. У першому моменті Анатолій впорався з м'ячем, а у другому Віктор влучив у поперечину. Бенфіка відповіла ударом Нереса, але в цілому у другому таймі "орли" не часто доводили свої атаки до удару. На 87 хвилин Спортінг ледь не забив другий гол у ворота Трубіна, але Браганса наступив на м'яч і не зміг завдати удар. Господарі поля вже ж оформили перемогу. Катамо відібрав м'яч після подачі кутового і потужно пробив, не залишивши шансів Анталію.

Бенфіка перебуває на другій сходинці з 67 балами, а Спортінг лідирує з 71 очком. Варто зауважити, що "орли" вдруге програли "левами" у цьому сезоні. На початку квітня Спортінг викинув Бенфіку з Кубка Португалії, здобувши перемогу 4:3 за підсумками двох матчів.

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