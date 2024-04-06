Команда нового президента УАФ Андрія Шевченка всього 2 місяці протрималась без розбірок та резонансних історій.

"Грандіозний конфлікт в УАФ! Головні дійові особи – віцепрезидент Олександр Шевченко та фінансовий директор Євгенія Сагайдак. Першому відводиться головна роль, другій – роль його жертви.

Збірна України гарантувала мільйони призових за вихід на Євро – ці гроші мають виправити гігантську проблему Шевченка

Принаймні так виходить, судячи з доповідної записки на імʼя очільника УАФ Андрія Шевченка, що опинилася у моєму розпорядженні. Ситуація гостросюжетна. Але якщо коротко:

– О. Шевченко, який очолює комітет дитячо-юнацького футболу, збирався на власний розсуд розпоряджатися грошима, які збірна України заробила за вихід на Євро-2024 і направити їх на футзал;

– Є. Сагайдак не дозволила цього зробити, за що отримала порцію словесних образ і погроз;

– У конфлікту є свідки. Це перший віцепрезидент Павло Бойчук, генсек Ігор Грищенко та голова асоціації футзалу Сергій Владико;

– Ситуація вже переросла у провадження, яке за фактом письмового звернення відкрили у комітеті з етики та контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ.

За моєю інформацією, якщо конфлікт не вирішиться на рівні УАФ, Євгенія Сагайдак, котра вважає себе потерпілою, збирається звернутись в правоохоронні органи", – написав інсайдер Ігор Бурбас, прикріпивши звернення Сагайдак на адресу Андрія Шевченка. Нагадаємо, легендарний нападник очолив УАФ лише 25 січня і поки обходився без гучних скандалів.

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