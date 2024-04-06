Команда Гвардіоли першою починала 32 тур АПЛ. Цього разу настала черга Фодена відпочити на лаві запасних Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 14:30. На 4 хвилині перший же провал гостей завершився голом. Стоунз на чужій половині ризиковано віддав уперед, Альвареса накрили, а Родрі не зміг підчистити. Відразу ж пішла блискавична контра. Вортон кинув на хід Матета, який спокійно розібрався з Ортегою.

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І тут чинні чемпіони Англії розізлилися не на жарт. Де Брюйне видав справжній спектакль. Бельгієць роздавав блискучі паси партнерам. Гвардіол не влучив з кількох метрів, Холанд пробив у голкіпера. Кевіну це набридло, і він вгатив шедевральний голасо у дев'ятку після пасу Гріліша. Пеп Гвардіола не витримав, "зацілувавши" КДБ повітряними поцілунками з-за бокової лінії. Крістал Пелас дуже грізно відповідав. Спочатку Вортон запоров контрвипад 4 проти 2 манчестерців. Потім Айю теж у більшості (3 на 1) вирішив бити сам, а не розігрувати – поперечина.

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Родрі чудив не слабо, даруючи нагоди суперникам. Після одного з таких ризикованих пасів Ортега змушений був фінтити проти Матета у своєму воротарському. Вийшло дуже ефектно. Із 25 по 35 хвилини Сіті почав контролювати м'яч на рівні 91%. Однак лондонці мали всі підстави претендувати на пенальті. Гвардіола двома руками обійняв і поклав на газон Езе – суддям навіть VAR не допоміг, ніхто не покликав головного арбітра до моніторів.

Свою жовту картку хорватський центрбек таки зловив у компенсований час, тож цілком заслужено на 2 тайм не вийшов. Аканджі гру чудово освіжив. Саме з лівого флангу прийшла і друга результативна атака. Гріліш знову подав, а після серії рикошетів Ріко Льюїс розстріляв Діна Хендерсона, який до перерви славетно врятував у моментах з ударами Холанда та Родрі. Інтригу прибили за 4 хвилини всередині другого тайму. Розкішний розіграш тим же лівим краєм, Де Брюйне котить, Холанд з-за спин вривається по свій гол.

А потім знову Гріліш розігрує з Кевіном, Родрі коригує пас Джека так, ніби запрошує до танцю. Де Брюйне прошиває голкіпера пиром. Серія замін значно пожвавила гру господарів. Аканджі теж привіз, але Діаш виправився за партнера. Едуар же таки покарав. Однак і без того манчестерці набирають 70 балів і поступаються Ліверпулю на вершині АПЛ лише за разницею голів. Крістал Пелас залишається на 14 місці з комфортною 8-очковою перевагою над зоною вильоту.

Нагадаємо, вже у вівторок, 9 квітня, Реал Мадрид прийматиме Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Андрій Лунін має всі шанси вийти у стартовому складі та зіграти проти Холанда, Фодена, Де Брюйне і компанії.

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