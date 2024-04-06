Це був класичний матч за 6 очок між борцями за виживання. Оболонь випереджала Верес на 2 пункти, але мала жахливу історію протистоянь з рівненцями – три поразки і три нічиї.

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Господарі швидко зробили заявку на продовження серії. Янаков спровокував фол Приймака у карному майданчику і сам реалізував пенальті на 6-й хвилині. Верес продовжив тиснути та незабаром забив ще раз. Той-таки Янаков замкнув простріл Гайдучика, але після підказки VAR бригада Олександра Шандора зафіксувала офсайд у асистента.

Другий гол нікуди від Вереса не дівся. Атака рівненців нібито "захлинулась", проте Кучеров залетів другим темпом і подав на Гайдучика. Форвард Вереса ударом з льоту ефектно увігнав м'яч під стійку. Микола мав робити дубль, але вирішив замикати дальню стійку "неправильною ногою".

Оболонь нічого не змогла вдіяти і по перерві. Гайдучик знову не впорався з порожніми воротами, партнери двічі струснули каркас. Втім, Яго Сікейра таки довів справу до розгрому обвідним ударом. 3:0 – Верес здобув найбільшу перемогу в сезоні і очолив зону перехідних матчів.

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