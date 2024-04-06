Боси Челсі не полишають своїх спроб возз'єднати Михайла Мудрика і Артема Довбика в лондонському клубі.

Челсі у літнє трансферне вікно спробує підписати форварда Наполі Віктора Осімхема, повідомляє Givemesport.

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У клубі, однак, побоюються, що можуть не витримати конкуренцію з ПСЖ. Ускладнює можливий трансфер нігерійця і фінансовий фейр-плей. На такий випадок у лондонців є план В. Згідно з ним альтернативним варіантом для "синіх" є трансфер нападника Жирони та збірної України Артема Довбика.

Зазначається, що окрім українця у шорт-лист Челсі входять також Віктор Дьокереш зі Спортінга, Лаутаро Мартінес з Інтера та Айвен Тоуні з Брентфорда.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро.

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