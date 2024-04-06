У суботу 28-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Хайденхайм – Баварія – 3:2

Голи: Сесса, 50, Кляйндінст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабрі, 45

Уніон Берлін – Байєр – 0:1

Гол: Вірц, 45+7 (п.)

Вилучення: Госенс, 45+3 (Уніон, друга жовта картка)

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:4

Голи: Гріфо, 59 – Айдара, 2, Опенда, 18, 44, Шешко, 54

Нереалізований пенальті: Хьолер, 39 (Фрайбург)

Кельн – Бохум – 2:1

Голи: Тіггес, 90+1, Вальдшмідт, 90+2 – Паслак, 53

Майнц – Дармштадт – 4:0

Голи: Ханче-Ольсен, 32, Груда, 60, Сун Лі, 80, 84

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Баварія у гостях сенсаційно поступилась Хайденхайму. Хоча все починалось для мюнхенців дуже добре. Наприкінці першого тайму Кейн вивів "Ротен" вперед, а Гнабрі забив гол у роздягальню. Перевага у два м'ячі розслабила підопічних Тухеля і вже на початку другого тайму господарі протягом хвилини повінстю відновили статус-кво.

А за 10 хвилин до кінця матчу Кляйндінст добив суперника, оформивши дубль. Баварія бодай зрівняти так і не змогла. Мюнхенці у турнірній таблиці залишаються другими, але відстань від Байєра збільшилась вже до 16 (!!!) очок.

Леверкузенці своєю чергою здобули трудову перемогу над Уніоном. Госенс у доданий час заробив другий "гірчичник" і залишив берлінців у меншості, а за мить Тріммель зіграв рукою у власному штрафному – Вірц реалізував пенальті ще до перерви. Після відпочинку команди не забивали – Алонсо і Ко стали ще на крок ближче до омріяної Салатниці.

РБ Лейпциг на виїзді розгромив Фрайбург. Айдара вже на 2-й хвилині шокував суперника, а на перерву "бики" пішли перемагаючи 3:0 (дублем відзначився Опенда). Господарі мали шанс розмочити рахунок, але Хьолер з пенальті влучив у поперечину.

Після відпочинку Шешко остаточно зняв питання щодо переможця, а Гріфо зумів забити гол престижу. Підопічні Марко Розе піднялись у топ-4 і тепер все залежатиме від того, як зіграє дортмундська Борусія зі Штутгартом.

Кельн у матчі з Бохумом перервав 7-матчеву безвиграшну серію. І зробив це більш ніж ефектно. Пропустивши на початку другого тайму, "цапи" вже у доданий час забили двічі поспіль з розривом у хвилину, і вкрали у рурців, здавалось, стовідсоткову перемогу.

У ще одному поєдинку Майнц у битві невдах не залишив шансів Дармштадту. Найгірша команда Бундесліги ковтнула чотири сухих м'ячі і продовжує безнадійно животіти на дні турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ