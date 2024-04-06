Омонія з колишніми представниками чемпіонату України проводила дуже важливий матч.

Чемпіонат Кіпру, чемпіонська група, 32 тур

Омонія – Аріс – 3:0

Голи: Семеду, 47, Какуліс, 64, Мілетіч, 81

Цей матч мав величезне значення для боротьби за бронзові медалі. Омонія відставала на 2 очки, але приймала прямого конкурента на своєму полі.

Український легіонер визнаний найкращим гравцем лютого-березня у Європі – приз у 10 тисяч піде на благодійність

Роман Безус вийшов у старті господарів і намагався забити прямим ударом з кутового. Воротар Аріса кінчиками пальців дотягнувся до м'яча. Перший тайм взагалі минув без голів, а от після перерви Омонія знищила суперника. Кутові знову були грізною зброєю "зелених". Колишній легіонер Шахтаря Маркіньйос Сіпріано двічі ідеально подав на голови партнерів.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Омонії, яка вискакує на третю сходинку. Ця ж пара зійдеться у двоматчевому півфіналі Кубка Кіпру. У чемпіонаті залишаються 4 тури. Безус і компанія можуть поборотися і за кращі медалі, але потрібні осічки АЕКа (+3 очки) та АПОЕЛа (+4, матч в запасі).

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців