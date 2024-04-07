Главные новости 6 апреля: Довбик может перейти в Челси, скандал УАФ из-за денег за Евро-2024, победы Арсенала и Ман Сити
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 6 апреля.
Украина
Шевченко имеет первый скандал во главе УАФ – помощники "не поделили" деньги за Евро-2024.
Карпаты оформили камбэк с ФСК Мариуполь и закрепились на вершине Чемпионской группы – Подлепенец оформил гол и 2 ассиста.
Верес разгромил Оболонь и возглавил группу аутсайдеров УПЛ – промахи по пустым воротам не стали проблемой.
Мир
Арсенал снова поднялся на вершину АПЛ, разгромив Брайтон – Зинченко второй раз подряд вышел в основе и мог отдать ассист.
Рома обыграла Лацио – Де Росси выиграл дебютное дерби и прервал худшую серию в истории клуба.
Бавария опозорилась с Хайденхаймом, проиграв после 2:0 – Байер мчится к чемпионству, опережая мюнхенцев на 16 очков.
Ошибка Забарного привела к поражению Борнмута, Миколенко выдал мощный матч и победил Бернли, Ярмолюк сыграл 18 минут.
Украинцы за границей
Легендарный агент пообщался с Пересом насчет Лунина – представитель Моуринью поставил президента Реала перед фактом.
Спортинг снова обидел Трубина – Бенфика отдаляется от заветного чемпионства.
Безус едва не забил "сухим листом", экс-легионер Шахтера отдал 2 ассиста – Омония победила конкурента за медали.
Довбик может стать "пожарным" вариантом в Челси – украинца рассматривают как альтернативу чемпиону Серии А.