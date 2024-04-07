Украина

Шевченко имеет первый скандал во главе УАФ – помощники "не поделили" деньги за Евро-2024.

Карпаты оформили камбэк с ФСК Мариуполь и закрепились на вершине Чемпионской группы – Подлепенец оформил гол и 2 ассиста.

Верес разгромил Оболонь и возглавил группу аутсайдеров УПЛ – промахи по пустым воротам не стали проблемой.

Мир

Арсенал снова поднялся на вершину АПЛ, разгромив Брайтон – Зинченко второй раз подряд вышел в основе и мог отдать ассист.

Рома обыграла Лацио – Де Росси выиграл дебютное дерби и прервал худшую серию в истории клуба.

Бавария опозорилась с Хайденхаймом, проиграв после 2:0 – Байер мчится к чемпионству, опережая мюнхенцев на 16 очков.

Ошибка Забарного привела к поражению Борнмута, Миколенко выдал мощный матч и победил Бернли, Ярмолюк сыграл 18 минут.

Украинцы за границей

Легендарный агент пообщался с Пересом насчет Лунина – представитель Моуринью поставил президента Реала перед фактом.

Спортинг снова обидел Трубина – Бенфика отдаляется от заветного чемпионства.

Безус едва не забил "сухим листом", экс-легионер Шахтера отдал 2 ассиста – Омония победила конкурента за медали.

Довбик может стать "пожарным" вариантом в Челси – украинца рассматривают как альтернативу чемпиону Серии А.