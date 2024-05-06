Лілль на власному полі поступився Ліону (3:4) в рамках 32 туру Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 32 тур

Лілль – Ліон – 3:4

Голи: Діакіте, 21, 86, Жегрова, 37 – Бенрама, 66, Фофана, 82, Ляказетт, 88, Бальде, 90+2

Паулу Фонсека намагається затягнути свою команду в Лігу чемпіонів. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про важливий матч проти Ліона.

Фонсека на фоні чуток про імениті клуби повернув Лілль в зону ЛЧ – ексзірка Шахтаря завершив шикарну комбінацію

ПСЖ вже чемпіон, Монако трішки відірвався, а Лілль веде боротьбу з Брестом за останню путівку в ЛЧ на наступний сезон. У гості приїхав Ліон, який віджив після жахливого старту сезону. В 12 попередніх турах "ткачі" здобули дев'ять перемог і піднялися у верхню частину таблиці.

Лілль домінував до перерви

Втім, на початку сьогоднішнього матчу Лілль показав різницю в класі. "Доги" взяли м'яч під контроль і почали створювати моменти. Відкрити рахунок вдалося у середині першого тайму, коли Діакіте скористався подачею Язиджи зі штрафного та головою переправив м'яч у ворота.

Для турка, щоправда, асист став останньою корисною дією на полі. Юсуф отримав травму та поступився місцем Жегрові. Косовар шикарно увійшов у гру та відразу перевірив голкіпера потужним ударом у дальній кут.

Через 10 хвилин Жегрова подвоїв перевагу Лілля. Господарі увімкнули пресинг, внаслідок чого Девід відібрав м'яч біля чужого штрафного майданчика. Канадець знайшов пасом Жегрову, а той відзначився точним дальнім ударом. Голкіпер не зміг зреагувати через бар'єр захисників.

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Ліон прокинувся в другому таймі

Ліон за весь цей час майже нічого не створив. У гостей виділявся тільки Ляказетт. Але й капітан розчарував, не зумівши якісно відгукнутися на хороший навіс Мати. Паулу Фонсека все одно нервував і сперечався з суддями. Як відчував біду.

У другому таймі ситуація змінилася. Тепер вже Ліон забрав м'яч і закріпився на чужій половині. З'явилися хороші підходи до воріт. Як наслідок, "ткачі" розіграли шикарну вертикальну атаку: Матіч закинув на Мейтленд-Найлса, той п'ятою відкинув на Ляказетта, капітан підключив Бенрама – ідеальне завершення.

Божевілля на фініші

Кінцівка зустрічі вийшла шаленою. Ліллю ніяк не вдавалося повернути контроль над грою, а Ліон продовжував тиснути. Тиск вдалося конвертувати в другий гол. Балде проскочив по правому флангу, залетів у штрафний майданчик і викотив на порожні ворота Фофана.

Лілль знову вийшов перед, ще раз розігравши козирну карту стандартів. Знову повітря виграв Діакіте. Центрбек обрав найкращу позицію під час виконання кутового та замкнув подачу Гомеса. Але й це ще не фінал.

Через кілька хвилин Ліон загнав третій м'яч. Мейтленд-Найлс чітко навісив з флангу, а Ляказетт уник офсайда та не залишив шансів голкіперу. А в компенсований час четвертий гол гостей вирішив долю поєдинку – простріл Мати, удар Бальде.

Дуже болюча поразка Фонсеки з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів. Лілль втратив шанс обійти Брест і залишився четвертим у таблиці з двома очками відставання від зони ЛЧ. Ліон тим часом підібрався до єврокубків – 7 місце. Залишилося два тури.