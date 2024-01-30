"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 29 січня.

Сергій Ребров і Денис Гармаш

Україна

Динамо програло Легії – друга поразка Шовковського на зборах, Беніто забив перший гол киян в Туреччині.

Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу турніру.

Ребров відхилив фантастичні пропозиції з Близького Сходу заради збірної України – тренер міг поєднувати дві посади.

Гармаш офіційно став гравцем Металіста 1925 – легенду Динамо ефектно презентували.

"Бразильські іграшки Ахметова" чи необхідність для Ліги чемпіонів – як оцінити коштовні трансфери Шахтаря під час війни.

Світ

Клуби Мессі та Неймара влаштували перестрілку в товариському матчі – Лео оформив гол+пас, дебютний гол Суареса.

Де Россі здобув другу поспіль перемогу на чолі Роми в Серії А – "вовки" здолали Салернітану й впритул наблизились до ЛЧ.

Барселона розглядає екс-тренера Шахтаря на заміну Хаві, другий варіант – наставник лідера збірної України.

Українці за кордоном

Реал випередив Ювентус, Бенфіку та ще кілька клубів у боротьбі за 17-річного українця.

Трубін пропустив принизливий гол – Бенфіка розбила суперника з голом а-ля Роналдінью, асист екс-зірки Шахтаря.

Дженоа остаточно визначилася з долею Маліновського.

Русин оформив елегантний дубль за тайм у складі молодіжки Сандерленда – відео голів форварда збірної України.

Український форвард офіційно змінив Байєр на Шальке – вихованець Ворскли вже встиг відзначитись голом за "кобальтових".