Спортивний директорат Барселони вже розпочав пошук заміни головного тренера Хаві, інформує Marca. Нинішній наставник "блаугранас" заявив, що влітку покине клуб. Повідомляється, що наразі каталонський клуб розглядає можливість запрошення тільки двох фахівців.

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Одним з імен є наставник Брайтона Роберто Де Дзербі, який у сезоні 2021/22 тренував Шахтар. Згідно з джерелом, Барселона шукає "голодного" тренера, який прагне перемог і трофеїв. Італієць відповідає цьому профілю. Контракт Де Дзербі з "чайками" розрахований до літа 2026 року, і це буде проблемою. Керівництво Брайтона хоче продовжити контракт з італійцем і вдвічі збільшити його клаусулу – до 20 млн євро.

Другим ім'ям у списку є чинний наставник Арсеналу Мікель Артета, учень Пепа Гвардіоли, який знає, що означає ДНК Барселони. Однак після появи цієї інформації сам Мікель спростував чутки про своє ймовірне призначення в Барселону. "Це – фейкові новини. Не знаю, звідки вони беруться. Я перебуваю в потрібному місці і насолоджуюся своїм перебуванням в Арсеналі. Попереду на мене чекає довгий шлях", – цитує Артету ВВС.

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