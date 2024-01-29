Чемпіонат Португалії 2023/24, 19-й тур

Ештрела – Бенфіка – 1:4

Голи: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Сілва, 45+1, Отаменді, 53, Маркос Леонардо, 90+3

Вилучення: Ндо, 71 (Ештрела)

Бенфіка зустрілась з одним із аутсайдерів чемпіонату Португалії – Ештрелою (14 місце з 18-ти). Попри це, "орли" пропустили першими – у ворота Трубіна забив Лео Джаба. Українця відверто підвела оборона Бенфіки, яка дозволила вінгеру прорватись та забити з другої спроби. Додамо, що Анатолій пропустив поміж ніг, не встигши зреагувати на другий удар.

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Перед перервою Бенфіка не лише відігралась, а й вийшла вперед. Спочатку Кабрал забив справжній шедевр у стилі Роналдінью. Ді Марія закинув на нападника, а той прийняв м'яч на груди та пробив другим дотиком через себе. А Рафа Сілва перед свистком підібрав м'яч після відскоку від Кабрала та пробив у дальній кут.

На початку другого тайму Отаменді збільшив перевагу Бенфіки, зігравши на добиванні після удару Кабрала в поперечку. Ештрела залишилась в меншості на 71-й хвилині – Ндо отримав другу жовту. А Давід Нерес допоміг Маркосу Леонардо добити суперника, обікравши захисника та вивівши партнера віч-на-віч з воротарем.

Зазначимо, що Трубін отримав 7,1 бала від Sofascore – Анатолій здійснив 3 сейви, віддав 14 точних передач з 14-ти та двічі виграв боротьбу за верховий м'яч (також 100% успішність).

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