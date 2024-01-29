Товариський матч

Аль-Хіляль – Інтер Маямі – 4:3

Голи: Мітровіч, 10, Аль-Хамддан, 13, Мікаель, 44, Малком, 88 – Суарес, 34, Мессі, 54 (з пенальті), Руїс, 55

Інтер прийняв пропозицію від Аль-Хіляля щодо проведення товариського матчу, про що заздалегідь було оголошено. Так саудівці зуміли заманити до себе Ліонеля Мессі, який минулого літа відмовився від продовження кар'єри на Близькому Сході. Команда аргентинця не змогла вистояти в матчі проти напханого зірками Аль-Хіляля і поступилася з рахунком 3:4.

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Мессі не він став головним героєм Інтера цього вечора. Давід Руїс не тільки забив диво-гол з передачі Мессі, а й заробив для Лео пенальті. Що цікаво, цей 19-річний півзахисник вийшов у стартовому складі тільки через травму основного лівого хавбека Бенджамена Кремаскі. Також слід зауважити, що свій перший гол у складі "чапель" забив Луїс Суарес.

Зазначимо, що Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі Інтера, але був замінений на 73-й хвилині. Неймар не зміг зіграти в цій зустрічі – бразилець продовжує відновлюватися після важкої травми.