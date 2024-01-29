Нападник Микита Славицький перейшов вже у третю команду в чемпіонаті Німеччини.

Український форвард Микита Славицький продовжить кар'єру в Шальке, повідомляє офіційний сайт гельзенкірхенців.

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16-річний футболіст, який до цього часу виступав за Байєр, буде захищати кольори команди U-17. Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак за даними Transfermarkt Микита перебрався до табору "кобальтових" у статусі вільного агента.

Українець вже встиг відзначитись голом за нову команду: у спарингу проти Вікторії з Кельна він вийшов на заміну і на 65-й хвилині забив третій гол (матч завершився перемогою 3:1) – прорвавшись правим флангом він відтіснив захисника і перекинув м'яч через голкіпера.

Нагадаємо, Славицький – вихованець Ворскли. У серпні 2022-го він перейшов у Фортуну з Дюссельдорфа, а за рік поповнив лави Байєра (1 гол у 14 матчах сезону).

До слова, головна команда Шальке нині виступає у другій Бундеслізі і йде у турнірній таблиці на 15-й сходинці, набравши 20 очок.

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