Колишній коментатор Віктор Вацко розповів, як Сергій Ребров міг очолити клуби з Близького Сходу паралельно з роботою в збірній України.

"Я вам зараз історію розкажу. Ребров відхилив недавно просто шалену із фінансової точки зору пропозицію від Аль-Джазіри (ОАЕ – прим.). Причому еміратський клуб погоджувався на сумісництво у клубі та збірній України. Ребров відмовився.

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Я знаю, Аль-Шабаб (Саудівська Аравія – прим.) також був зацікавлений, також виходив – там гроші космос, я не розумію, цифри не буду говорити, щоб ніхто не "поплив". Ребров все це відхилив. Всі, хто до цієї збірної наближений, говорять: "Ребров – фанатик, він живе цією збірною". Я вважаю, що така людина необхідна УАФ", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, Ребров став головним тренером збірної України в червні 2023 року. Після приходу Шевченка на посаду президента УАФ Сергій Станіславович став віце-президентом асоціації та відповідатиме за увесь інститут збірних України, від U-17 і до національної команди.

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