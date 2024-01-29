Влітку "грифони" орендували українського півзахисника у Марселя. Керівництво Дженоа готово розглянути повноцінний контракт з Русланом Маліновським.

Втрачені моменти Маліновського у відеоогляді матчу Дженоа – Лечче – 2:1

Як повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо, італійський клуб зв'язався з Марселем, щоб домовитися про достроковий викуп українця. Сума трансферу Руслана становить 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні Маліновський зіграв за генуезців у 21 матчі. В активі півзахисника два голи та дві результативні передачі. Чинна угода українця з Марселем діє до 30 червня 2025 року.

Дженоа завдяки камбеку продовжила безпрограшну серію – Маліновський ледь не забив, але залишився в тіні головних героїв