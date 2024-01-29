Нападник Сандерленда Назарій Русин провів результативний перший тайм у поєдинку АПЛ-2 між командами Сандерленда та Лідса U-21.

Сандерленд ще до перерви оформив комфортну перевагу над суперником. Харрісон Джонс відкрив рахунок у зустрічі, а далі за справу взявся Русин.

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Українець двічі забив за 6 хвилин, і двічі йому асистував Келлі. Спочатку Назарій отримав класну передачу на лівому краю штрафного та реалізував момент, змістившись в центр та пробивши у дальній кут, поціливши поміж ніг захиснику. Пізніше Русин реалізував вихід віч-на-віч, обігравши голкіпера. А на 45+7 наш співвітчизник взагалі міг оформити хет-трик, але не реалізував класний момент.

Додамо, що Назарій Русин в основі Сандерленда зіграв у Чемпіоншипі 13 матчів. В активі українця 1 гол і 1 результативна передача. Сандерленд посідає 7 місце турнірної таблиці, відстаючи від зони плей-офф за вихід в АПЛ лише за додатковими показниками.

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