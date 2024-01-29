Волошин підпише контракт з Реалом на 3 роки та приєднається до команди Juvenil C (U-17), повідомляє Marca.

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Зазначається, що на українця полювали пів Європи. Так, повідомляють про інтерес Бенфіки, лісабонського Спортінга, кілька італійських клубів (зокрема Ювентус). Офіційно Волошин має стати гравцем Реала до середи, 31-го січня, коли закривається трансферне вікно в Іспанії.

До слова, Ілля Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019 рік. Воротар встиг зіграти за молодіжну збірної України U-16, за яку дебютував у травні поточного року в матчі проти Латвії (4:0). Першу частину сезону він провів у Райо Махадаонді, зігравши в 11 матчах за команду, у 8 з них втримавши ворота у недоторканності.

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