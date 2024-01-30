Главные новости 29 января: Реброва манили большими деньгами, Гармаш вернулся в УПЛ, Реал подписал еще одного украинца
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 29 января.
Украина
Динамо проиграло Легии – второе поражение Шовковского на сборах, Бенито забил первый гол киевлян в Турции.
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала турнира.
Ребров отклонил фантастические предложения с Ближнего Востока ради сборной Украины – тренер мог совмещать две должности.
Гармаш официально стал игроком Металлиста 1925 – легенду Динамо эффектно презентовали.
"Бразильские игрушки Ахметова" или необходимость для Лиги чемпионов - как оценить ценные трансферы Шахтера во время войны.
Мир
Клубы Месси и Неймара устроили перестрелку в товарищеском матче – Лео оформил гол+пас, дебютный гол Суареса.
Де Росси одержал вторую подряд победу во главе Ромы в Серии А – "волки" одолели Салернитану и вплотную приблизились к ЛЧ.
Барселона рассматривает экс-тренера Шахтера взамен Хави, второй вариант – наставник лидера сборной Украины.
Украинцы за границей
Реал опередил Ювентус, Бенфику и еще несколько клубов в борьбе за 17-летнего украинца.
Трубин пропустил унизительный гол – Бенфика разбила соперника с голом а-ля Роналдинью, ассист экс-звезды Шахтера.
Дженоа окончательно определилась с судьбой Малиновского.
Русин оформил элегантный дубль за тайм в составе молодёжки Сандерленда – видео голов форварда сборной Украины.
Украинский форвард официально сменил Байер на Шальке – питомец Ворсклы уже успел отличиться голом за "кобальтовых".