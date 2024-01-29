Товариський матч

Динамо – Легія – 1:3

Голи: Беніто, 34 – Мучі, 31, Августиняк, 44, Крамер, 55

Динамо (1 тайм): Бущан, Караваєв, Дячук, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Рамадані, Царенко, Кабаєв, Діалло, Пономаренко

Динамо (2 тайм): Моргун – Дубінчак, Сирота, Попов, Малиш – Андрієвський, Шапаренко – Беніто, Царенко, Волошин – Ванат.

Олександр Шовковський зробив три зміни у стартовому складі Динамо на другий тренувальний матч. Попова, Волошина і Ваната, які починали гру з Балкані, замінили Дячук, Кабаєв і Діалло. Косовській команді кияни програли, пропустивши по голу в кожному з таймів. Той поєдинок відбувся три дні тому, але більше в українців такоє паузи не буде – вже завтра зранку зустріч проти Пахтакора.

У минулій грі в Динамо були проблеми з побудовою атак. Сьогодні вони спробували діяти гостріше. Лишень проблема в тому, що робили це банальними довгими закиданнями вперед. Терпіння Шовковського вистачило на хвилин десять. Після претензій тренера динамівці почали більше грати низом. Легія дозволяла це робити лише якомога далі від власних воріт. Самі поляки теж не дуже форсували події – кілька подач з флангу не стали проблемою для Бущана.

Якщо з Балкані кияни змусили пів години чекати на свою першу спробу удару, то сьогодні знадобилося вдвічі менше часу. Після передачі Караваєва бив Пономаренко – м'яч пройшов повз стійку. На 25-й хвилині Беніто замінив Діалло. Це пов'язано зі станом сенегальця, а не з його грою. Самба ще продовжує набирати форму після травми, тому навантаження потрібно давати дозовано.

Гол прийшов після помилки оборони. Вівчаренко на своєму фланзі залишив Влошеку дуже багато простору. Той виконав подачу, а вже у штрафній ніхто не накрив Ернеста Мучі. Албанець головою скинув у ближній кут воріт Бущана, який не був готовим до такого. 0:1. Однак за три хвилини рахунок знову став рівним. Кабаєв, який завдяки появі Беніто перейшов на улюблену позицію лівого вінгера, прострілив низом. Пономаренко намагався замкнути на ближній, але добивав у сітку вже Беніто, тому гол його – 1:1.

Легія трішки краще тримала м'яч, але свої атаки зводила виключно до флангових подач/прострілів. Можливо, кияни звикли до такого. Знову подібна атака, й динамівці згуртувалися на лінії воротарського, очікуючи загрози в тій зоні. Натомість Кун прострілив назад – в район напівкола. Там взагалі ніхто не крив Августиняка, який прийняв, обробив і чітко спрямував м'яч у кут воріт Бущана. Відразу після цього пролунав свисток на перерву.

У другому таймі Олександр Шовковський майже повністю оновив склад. Здавалося, вийшли більш досвідчені футболісти, але сталася помилка, яких у першій половині не було. Сирота зіграв вкрай невдало, дозволивши Крамеру отримати м'яч в межах штрафного і розстріляв голкіпера, у якого майже не було шансів врятувати. Знову кияни могли швидко відповісти, але удар Волошина встигли заблокувати.

Перехопити ініціативу українська команда по-справжньому так і не змогла. Навпаки, ближчими до ще одного гола були саме поляки. Крамер втратив чудову нагоду оформити дубль, схибивши з кількох метрів. Росолек, хоч і бив з далеку, але був значно ближчим до цілі. Моргун в ефектному стрибку не дозволив довести справу до розгрому.

Останні хвилин десять команди провели доволі спокійно. Ніхто не намагався комусь щось доводити. Було багато боротьби, але без грубощів. Динамо програло другий спаринг на зборах. Завтра зустріч з Пахтакором, яким керує Максим Шацьких.