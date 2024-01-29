Кубковий турнір поступово виходить на фінішну пряму – стали відомі пари, які позмагаються за вихід у фінал.

У понеділок, 29 січня, відбулось жеребкування півфіналу Кубка України сезону-2023/24. Процедура стартувала о 13:00 і проходила у Будинку футболу в Києві. У боротьбі за вихід у фінал турніру боролись Чорноморець, Полісся, Шахтар та Ворскла, а жереб був "сліпим".

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Витягнути кульки запросили футзалістку і переможницю клубного чемпіонату світу з пляжного футболу Анастасію Кліпаченко та екс-захисника Динамо і збірної України Владислава Ващука.

Згідно з результатами жеребкування утворились наступні пари:

Шахтар – Чорноморець

Полісся – Ворскла

Базовий день проведення півфіналів – 3 квітня.

Переможець пари Полісся – Ворскла стане господарем фінального матчу, який заплановано на 15 травня.

Нагадаємо, чинним володарем трофея є київське Динамо, яке виграло Кубок України 2020/21. Наступний розіграш турніру не завершили через напад Росії на Україну, а в сезоні 2022/23 Кубок України не проводили.

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