Металіст 1925 нарешті презентував Гармаша у статусі новачка команди. Контракт розрахований до літа 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гармаш оригінально спростував чутки про розрив контракту з Осієком: "Я зараз їм у Макдональдсі"

В клубному Instagram опублікували дотепний ролик, пригадавши кумедну відповідь Дениса на питання про розрив контракту з Осієком. "Перебуваю тут. У Макдональдсі їм зараз. Поки немає ясності!" – раніше відповів Гармаш на питання щодо переходу в Металіст 1925. У ролику після цієї фрази екс-хавбек Динамо доїв бургер, після чого підписав контракт із харків'янами.

Нагадаємо, нещодавно Гармаш достроково розірвав контракт з Осієком після 4 місяців перебування у хорватському клубі, отримавши статус вільного агента. У поточному сезоні Гармаш виходив у складі хорватського клубу у 4 матчах, провівши на полі сумарно 167 хвилин. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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