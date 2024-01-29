Де Россі здобув другу поспіль перемогу на чолі Роми в Серії А – "вовки" здолали Салернітану й впритул наблизились до ЛЧ
Рома в рамках 22-го туру Серії А 2023/24 перемогла Салернітану (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
У дебютному матчі Даніеле Де Россі на чолі Роми "вовки" здолали Верону, а потім команда ще й переграла саудівський Аль-Шабаб у товариській зустрічі. Результати були ідентичними – 2:1 на користь римлян.
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Третій матч з новим алленаторе завершився аналогічно, хоча "джалороссі" дуже пощастило. Рома гостювала у Салерно, начисто програвши аутсайдеру перший тайм – 2:9 за ударами й 0:3 за влучаннями у площину, 0,09 xG проти 0,48 на користь "гранатових". Господарям бракувало лишень голів.
А от старт другого тайму вони провалили. Вже за дві хвилини по перерві римляни заробили пенальті, який реалізував Дибала. На 66-й же хвилині Рома подвоїла свою перевагу: Дибала п'яткою віддав пас на хід правим флангом, Карсдорп звідти прострілив на дальню, а Пеллегріні замкнув з метру – захисники про нього забули. 0:2.
Салернітана відіграла один гол на 70-й хвилині зусиллями Кастаноса (той замкнув подачу Чауни), але ефективність дій "гранатових" загалом виявилась невисокою. Лише наприкінці зустрічі вдалося організувати стабільний тиск, який все ж не приніс камбеку. Рома під керівництвом Даніеле Де Россі відсвяткувала другу поспіль перемогу в Серії А, впритул наблизившись до зони ЛЧ – бракує лише одного залікового балу.
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