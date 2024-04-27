Бенфіка в домашньому матчі 31-го туру чемпіонату Португалії здійснила камбек проти Браги. Читайте огляд поєдинку в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії 2023/24, 31-й тур

Бенфіка – Брага – 3:1

Голи: Маркос Леонардо, 71, 90+5, Нерес, 85 – Рікардо Орта, 28

Вилучення: Віктор Гомес, 89 (Брага)

Бенфіка зійшлась у битві з конкурентом за лідерські позиції – Брагою. Трубін знову опинився у стартовому складі. "Орли" могли повести в рахунку на 10-й хвилині, але Кабрал головою поцілив у поперечку. Брага відповіла сильним ударом Рікардо Орти у ближній кут, але Трубін перевів м'яч на кутовий.

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А на 28-й хвилині Анатолій пропустив. Джало прорвався правим флангом та віддав на 11-метрову позначку, де ніхто не тримав Рікардо Орту. Хавбек пробив у дотик, а Трубін не бачив момент удару через суперника, якого в грі залишив Антоніу Сілва, та пропустив поміж ніг.

До перерви українець ще врятував від удару Джало, на що Бенфіка відповіла спробою Аурснеса. У другому таймі "орли" володіли ініціативою та більше атакували, але з моментами Каррераса та Ді Марії впорався Матеус. На 72-й хвилині Бенфіка відігралась. Удар Жоау Маріу заблокували, а Маркоса Леонардо ніхто не тримав у штрафному.

Давід Нерес вирвав перемогу для Бенфіки – екс-вінгер Шахтаря на дальній стійці замкнув навіс Ді Марії з лівого флангу. У компенсований час Маркос Леонардо закріпив успіх, а Брага залишилась у меншості після вилучення Віктора Гомеса. Щодо Трубіна, то голкіпер навіть попри пропущений гол, отримав досить високі 7,9 бала. Анатолій здійснив 6 сейвів, точність передач – 82%, але лише 1 з 4 точних довгих пасів.

Таким чином, Бенфіка набрала 76 очок та наблизилась до першого Спортінга, Брага з 62 балами не змогла випередити Порту.

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