Поєдинок на "Гудісон Парк" мав дуже важливе значення як для Евертона, так і для Брентфорда. Переможець офіційно зберіг би прописку в АПЛ на наступний сезон – ну а "ірискам" взагалі треба набирати побільше, адже з команди постійно знімають очки. Хто знає, коли наступить наступний штраф і яким він буде?

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На жаль, у зустрічі не зміг взяти участь Миколенко, який травмував гомілкостоп. Його позицію закривав Янг. Брентфорд у першому таймі нічого не створив, а Ешлі в одному з епізодів прийняв м'яч на лівому краю штрафного й опинився прямо перед голкіпером – втім, при ударі м'яч зрізався з ноги.

Окрім цього епізоду, в актив господарів у першому таймі можна занести тільки простріл Макніла, який пройшов повз дальню стійку й дивом не був переведений у ворота. Хоча загалом Евертон був набагато активнішим. Відпочивати команди відправились за нулів на табло.

А от на початку другого тайму "бджоли" могли вийти вперед. Єнсен виконав класну передачу з правого напівфлангу на лівий край карного майданчика, а Тоуні пробив метрів з шести. Пікфорд врятував Евертон! Цей епізод дещо розкрив гру, і вже на через три хвилини Макніл вгатив з дистанції – поперечина зіграла за Брентфорд!

На 60-й же хвилині Гуйє вивів "ірисок" вперед. Ідрісса заслужив на свій гол. Після розіграшу кутового його дальній удар заблокували, однак сенегалець підхопив відскок і запустив закидання на правий край штрафного. Гарнер звідти прострілив вздовж воротарського – замикання не сталося, однак Гуйє влетів у периметр та метрів з шести пробив у дев'ятку. 1:0!

Idrissa Gana Gueye encore buteur aujourd’hui !



Il ouvre le score face à Brentford. ️ pic.twitter.com/McmRqmdCGT — 13football_com (@13footballC) April 27, 2024

Брентфорд намагався відігратись. На 74-й хвилині Тоуні замикав хитрий простріл з кутового, а на 77-й свіжий Льюїс-Поттер увійшов до штрафного та бахнув під поперечку. Пікфорд виручив, а Томас Франк наважився випустити Ярмолюка. Єгор вийшов на 78-й хвилині.

На жаль, за наступні 19 хвилин українець нічим не запам'ятався. У нього було лишень 5 передачі, 4 з яких – назад або поперек. Щоправда, одна з них пройшла вздовж лінії штрафного під заблокований удар. Атака другим темпом завершилась неприємним лонгшотом Шаде, який взяв Пікфорд.

Підопічні Шона Дайча при цьому постійно ловили суперника на контратаках. В одній з них Дукуре фактично вийшов віч-на-віч з голкіпером (і не зміг його переграти), а в іншій Гарнер наважився на постріл метрів з 30-ти. Джеймс влучив у поперечину! Зрештою, "іриски" довели матч до заслуженої перемоги – четвертої поспіль. І це була четверта поспіль суха перемога.

Таким чином, Евертон відірвався від зони вильоту на 10 очок за три тури до кінця. Команда Віталія Миколенка офіційно зберегла прописку в АПЛ на наступний сезон! Брентфорд же має на один заліковий бал менше.

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