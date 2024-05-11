Забарний отримав нагороду найкращому гравцю сезону в складі Борнмута – захисника збірної України обрали вболівальники "вишень".

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Проте, Ілля не єдиний гравець, якому дісталась символічна нагорода. Домінік Соланке, який є найкращим бомбардиром Борнмута, переміг у голосуванні за версією гравців, до того ж ставши найкращим молодим гравцем команди.

Додамо, що Забарний зіграв за Борнмут в 41 матчі у всіх змаганнях, відзначившись 1 голом. Соланке ж зіграв стільки ж поєдинків, записавши до свого активу 21 м'яч та 4 асисти.

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Voted for by you ️



Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 11, 2024