У п'ятницю, 26 квітня, російські окупанти обстріляли стадіон Електрометалург у місті Нікополь Дніпропетровської області, повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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На відео видно глибокі вирви від вибухів на футбольному полі та трибунах. Також пошкоджені світлові щогли та спортивний інвентар. Наразі не відомо, чи міська влада відновлюватиме арену під час бойових дій в Україні.

Нагадаємо, стадіон Електрометалург, розташований поблизу Каховського водосховища в міському парку Перемоги, був побудований у 1972 році. Він вміщує 7 200 глядачів. На ньому у різний час грали команди з Нікополя та інших міст.

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