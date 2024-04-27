Карпати офіційно повернулись в УПЛ – гол легіонера гарантував омріяну путівку підопічним Маркевича
16:15 - Читать на русском
Карпати в поєдинку 6-го туру другого кола Першої ліги мінімально обіграли Полтаву, чим забезпечили собі вихід до еліти українського футболу.
Перша ліга 2023/24, 6-й тур
Полтава – Карпати – 0:1
Гол: Ігор Невеш, 10
Карпати мінімально перемогли Полтаву завдяки єдиному голу Ігора Невеша – бразилець на ближній стійці замкнув простріл Підлепенця. Цей гол став єдиним у зустрічі та гарантував Карпатам путівку до УПЛ за 4 тури до кінця першості.
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Таким чином, "зелено-білі" вперше з сезону 2019/20 будуть в українській Прем'єр-лізі. Після цього поєдинку Карпати набрали 60 очок та зберегли відрив від другого Інгульця у 5 пунктів.
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