У суботу 31-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

РБ Лейпциг – Борусія Д – 4:1

Голи: Опенда, 23, Шешко, 45+2, Сімакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20

Баварія – Айнтрахт – 2:1

Голи: Кейн, 9, 61 (п.) – Екітіке, 23

Фрайбург – Вольфсбург – 1:2

Голи: Борнаув, 42 (аг.) – Арнольд, 82, Лакруа, 90

Вилучення: Сільділлія, 64 (Фрайбург, червона картка)

Нереалізований пенальті: Шаллай, 87 (Фрайбург)

Аугсбург – Вердер – 0:3

Голи: Шмідт, 52, Дукш, 61 (п.), Деман, 90

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У центральному матчі дня РБ Лейпциг на своєму полі несподівано розбив дортмундську Борусію. "Джмелі" вийшли вперед в середині тайму, але за 3 хвилини отримали гол у відповідь, а на перерву пішли поступаючись. Після відпочинку господарі забили ще двічі і закріпились у топ-4 Бундесліги. Перевага над Борусією тепер становить 5 очок.

Баварія не без проблем здолала Айнтрахт, який відчайдушно бореться за єврокубки. Кейн вивів мюнхенців вперед вже в дебюті зустрічі, але Екітіке в середині тайму зумів відновити статус-кво. Долю зустрічі вирішив пенальті по перерві. який чітко реалізував англійський форвард. Баварія з 69-ма очками друга і тримає комфортну відстань від Штутгарта.

Справжнє шоу влаштували Фрайбург і Вольфсбург. Команди мали різні завдання на матч – господарі рвались у єврокубки, тоді як гості боролись за збереження прописки в еліті. Перемогла жадоба до життя – "вовки" на останніх хвилинах зуміли двічі вразити ворота суперника, оформивши камбек. Варто зазначити, що з середини тайму Фрайбург грав у меншості, а на 87-й хвилині, за рахунку 1:1, не реалізував пенальті.

У ще одному матчі Вердер на виїзді розбив Аугсбург. Бременці забили три сухих голи баварцям і піднялись вже на восьму сходинку турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ