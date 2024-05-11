Мудрик "скис" після гола і дав шанс конкуренту – Челсі влаштував камбек проти врятованого невдахи
Ноттінгем Форест приймав Челсі у 37-му турі АПЛ 2023/24. Звіт про матч за участю Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".
Михайло Мудрик вп'яте поспіль вийшов у основі Челсі, що стало для нього рекордною серією в АПЛ. Після осічки Ньюкасла "сині" мали шанс порівнятися зі "сороками" на шостій сходинці. Суперник – Ноттінгем Форест, який де-факто вже гарантував собі виживання, але для математичного оформлення потрібно було ще одне очко.
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Дебют зустрічі склався казково для гостей та персонально для Мудрика. Палмер віддав ідеальну передачу на хід Михайлу, який двома дотиками завершив епізод. П'ятий гол для українця в сезоні.
Щастя Челсі було недовгим. Вже за 8 хвилин Болі замкнувподачу зі штрафного. VAR довго малював офсайдні лінії, але все ж не мав претензій до центрбека Форест. Після цього настало повне затишшя. Жодна з команд не мала достатньої переваги, щоб вийти уперед до відпочинку. Мудрик також дещо "розчинився" на полі.
Друга половина почалась весело. Форест упродовж однієї атаки двічі не влучив у ворота з лічених метрів – Гіббс-Вайт у стійку, Вуд взагалі над воротами. Каркас рятував і Ноттінгем, коли сантиметрів забракло Сілві. На 73-й хвилині Мудрик поступився місцем Стерлінгу. Не найкращий матч Михайла, але гол витягнув оцінку від Sofa Score до пристойних 7,5.
Майже відразу Челсі пропустив! Хадсон-Одой покарав рідний клуб класичним голом для вінгера – змістився з флангу, закрутив у дальній кут. Каллум не святкував.
У кінці не святкував і весь Ноттінгем, який все розгубив за 2 хвилини. Камбек Челсі запустив якраз Стерлінг, який відповів Хадсону-Одої своїм "вінгерським" голом. Спрацював ще один джокер Почеттіно. Капітан Ріс Джеймс вперше вийшов на поле у 2024 році, пролетів правим флангом і навісив точно на голову Джексону. Сенегалець нарешті перестав марнувати такі моменти – 14-й гол в чемпіонаті.
Челсі довів справу до перемоги, відірвався від МЮ і таки наздогнав Ньюкасл. Щоправда, "сороки" мають на 10 голів кращу різницю забитих-пропущених. Ця сама різниця дозволяє Ноттінгему не хвилюватися перед останнім туром. Навряд Лутон зможе перемогти з рахунком 11:0.
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