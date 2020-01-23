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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ІБІЦА - БАРСЕЛОНА

Головні новини 22 січня: Барселона ледь не зганьбилася на Ібіці, Реал та Ювентус тріумфували

07:00 430 Читать на русском
Головні новини 22 січня: Барселона ледь не зганьбилася на Ібіці, Реал та Ювентус тріумфували
Ансу Фаті / Getty images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 22 січня.

Україна

Сан-Паулу знайшов докази щодо неправомірності позову Динамо у ФІФА через виплати за трансфер Че Че.

Головний лікар Динамо розповів про відсторонення через допінг-скандал із Бєсєдіним.

Десна офіційно оголосила про трансфер Тотовицького, Бартуловіч підписав контракт з Інгульцем.

Світ

В Іспанії продовжується боротьба в рамках 1/16 фіналу національного Кубка: Реал обіграв Саламанку, Барселона вигризла перемогу над Ібіцою.

В Англії відбулися матчі 24 туру АПЛ: Манчестер Юнайтед поступився Бернлі, Лестер розгромив Вест Хем, Тоттенхем вирвав перемогу над Норвічем.

Ювентус вийшов у півфінал Кубка Італії, перегравши у рідних стінах Рому – Буффон відзначився автоголом.

Баварія оголосила про перехід Одріосоли з Реала, Лечче підписав конкурента для Шахова.

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