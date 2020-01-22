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"Не маю права": головний лікар Динамо – про відсторонення через допінг-скандал із Бєсєдіним

11:20 3463 Читать на русском
"Не маю права": головний лікар Динамо – про відсторонення через допінг-скандал із Бєсєдіним
Леонід Миронов / Фото Д. Руденка

"Футбол 24" зателефонував головному лікарю Динамо Леоніду Миронову.

– Якщо ви хочете розмовляти з приводу Бєсєдіна, я вам нічого не скажу, – попередив Миронов журналіста Футбол 24. – Тому що не маю права. Ніяких коментарів.

– Ви дійсно зараз відсторонені від роботи з командою?

– Без коментарів. Без офіційного повідомлення, без віце-президента або президента клубу нічого сказати не можу.

Вчора повідомлялося, що керівництво Динамо прийняло рішення відсторонити від роботи з першою командою головного лікаря клубу Леоніда Миронова, і що причиною такого кроку стала позитивна допінг-проба форварда Динамо Артема Бєсєдіна.

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. Йому загрожує дискваліфікація на 4 роки. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності до закінчення розгляду справи. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, нападник дізнається рішення антидопінгового центру 27 лютого.

"Коли Гусєв забив вирішальний гол, Блохіна "повело". Лікар "Динамо" Леонід Миронов – про найскладніші випадки у кар’єрі

Джерело: Футбол 24
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