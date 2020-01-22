Кубок Іспанії: Атлетік лише у серії післяматчевих пенальті здолав представника Сегунди Ельче

У середу, в рамках 1/16 фіналу, відбулись поєдинки у Кубку Іспанії. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Ельче – Атлетік – 1:1 (осн. час), 4:5 (пен.)

Голи: Фідель, 42 – Вільямс, 5

Бадалона – Гранада – початок матчу о 22:00

Жирона – Вільяреал – початок матчу о 22:00

Реал Сосьедад – Еспаньйол – початок матчу о 22:00

Тенеріфе – Вальядолід – початок матчу о 22:00

УД Логронес – Валенсія – початок матчу о 22:00

Представник Сегунди Ельче приймав на своєму полі міцного середняка Ла Ліги Атлетік з Більбао. Вже на п’ятій хвилині Іньякі Вільямс скористався пасом Іньїго Мартінеса і вивів басків вперед. Ельче, звісно, поступався супернику у володінні м’ячем, однак в інших компонентах грав на рівних.

Старання і бажання господарів за три хвилини до перерви вилились у гол – півзахисник "зелено-білих" Фідель відновив рівновагу у матчі. Другий тайм голів не приніс і арбітр призначив додатковий час. Команди успішно дотягнули до післяматчевих пенальті, в яких успішнішими виявились гості.

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