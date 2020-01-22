"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиції

Олександр Зінченко отримав шанс в стартовому складі Манчестер Сіті на гру АПЛ з Шеффілд Юнайтед, але не зумів проявити себе. Розбір дій українця, оцінки ЗМІ та критика фанів – у нашому матеріалі.

Зінченко досі не відвоював місце в основі після травми та залишався поза заявкою Манчестер Сіті в трьох попередніх поєдинках. Конкуренцію на лівому фланзі виграє Бенжамен Менді. Напружений графік все ж спонукав Гвардіолу вперше в новому році поставити Олександра на матч АПЛ. Пеп обрав проти Шеффілда схему з трьома захисниками – українець отримав роль лівого вінгбека.

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Формація не нова для Зінченка, але йому було складно та некомфортно. Востаннє він виходив у чемпіонаті в кінці грудня – також проти Шеффілда. Тоді в другому таймі Манчестер Сіті перебудувався з 4-3-3 на 3-4-3, і це негативно вплинуло на гру Олександра. Він залишався на фланзі, менше брав участь у розіграші м'яча.

Вчора українець мусив відіграти латералем увесь поєдинок. Наслідок: Зінченко, який завжди в лідерах команди за кількістю передач, в гостях у Шеффілда віддав найменше пасів серед всіх польових гравців Ман Сіті, які провели повний матч. Його внесок у результат був катастрофічно мізерним – нуль в показнику xGBuildup підтверджує, що він майже не був залученим у побудову атак.

Карта передач Зінченка

Щоправда, Understat не зарахував Олександру навіс, який призвів удару "ножицями" Отаменді, адже політ м'яча підкоректував захисник. Українець сам завдав одного жахливого пострілу – після розіграшу кутового здалеку бахнув над воротами (колись Пеп в Баварії ледь не вбив Швайнштайгера за подібні рішення). Також записав собі в актив пас під дальній неточний удар де Брюйне.

Зінченко не міг знайти себе на полі: зміщуватися в опорну зону для розіграшу м'яча не було потреби – туди підіймався центрбек з найкращим пасом Ляпорт; діяти до кінця по флангу також не дозволяли – у фінальній третині ширину створював Стерлінг. От і виходило, що Сашко не мав свого місця в структурі, а в спробах відкритися під пас відбирав зони у партнерів і залазив за спини суперникам.

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В плані роботи на оборону українець виглядав стандартно. Позиційні помилки намагався виправити самовіддачею, заблокував на фланзі 5 передач. Двічі зіграв на перехопленні, двічі розрядив ситуацію виносом, виграв лише одне з 5 єдиноборств. У другому таймі Шеффілд ледь не провернув гольову атаку його флангом. Зінченко там не був головним винуватцем, але мав щільніше відпрацювати з Бешемом. Перед його носом ледь не забив МакБерні, однак і там більше питань до партнерів.

Захисна карта Зінченка

У вчорашньому матчі Зінченко не набив собі хороших показників, тому статистичні портали виставили погані оцінки: SofaScore – 6.8, WhoScored – 6.7.

Британська преса не в захопленні від гри українця. Sky Sports оцінив його в посередні 6 балів, аналогічну оцінку поставило видання 90min. Популярна Daily Mail вважає, що Зінченко виглядав гірше середнього в команді Гвардіоли – 6,5 (менше лише в Жезуса та Едерсона).

Manchester Evening News не зраджує собі та продовжує бачити те, чого не бачать інші журналісти – оцінка 7. "Зінченко виглядав акуратно та конструктивно з м'ячем, деколи не встигав в обороні, але його поява в складі завжди позитивно впливає на гру Ман Сіті", – пише Стюарт Бреннан.

"Приємно, що Зінченко повернувся в основу. Він ще посперечається з Менді за місце в старті. Добре виглядав і допоміг команді зіграти на нуль", – інформує профільний портал City Square.

Вболівальники Манчестер Сіті у Twitter одностайні – їм не сподобався виступ Зінченка проти Шеффілда.

Rodri, Otamendi, de Bruyne quality

Laporte looked solid

Garcia you beauty

Zinchenko and walker fucking awful — E.S (@Ed__McfcV2) January 21, 2020

"Зінченко та Вокер – дико жахливі".

Outrageous how loved Zinchenko is. He is fucking garbage — Babs (@mcfcalex_) January 21, 2020

"Обурює, як люблять Зінченка. Він же клятий мотлох".

Rodri, Otamendi, Walker and Zinchenko aren’t good enough. That’s why City are umpteen points behind. — Dan Eustice (@dan_eustice) January 21, 2020

"Родрі, Отаменді, Вокер і Зінченко не досить сильні. Ось чому Сіті поступається на стільки очок".

Walker and Zinchenko are honestly useless — E.S (@Ed__McfcV2) January 21, 2020

"Вокер і Зінченко, чесно кажучи, зовсім не приносять користі".

На Reddit більше конструктиву, але все одно Олександра критикують.

"Вокеру та Зінченку важко грати вінгбеків в схемі з 5 захисниками. Зінченку бракує швидкості, а Вокеру – вміння обігрувати один в один і гостро прострілювати. Вокер незамінний для протидії контратакам, Зінні чудово грає інвертованого фулбека, а в цій схемі вони не можуть себе проявити".

"Не думаю, що Зінні здатен грати лівого вінгбека, а Вокер підходить лише для позиції правого центрбека в цій схемі. Вони не розкривають свої сильні сторони".

Авторитетний журналіст The Athletic Сем Лі відповів на запитання вболівальників після фінального свистка. Він зазначив, що Манчестер Сіті не вразив у схемі 3-4-3, а однією з причин назвав функції українця. "Зінченко переважно зміщувався в середину, а не створював ширину на фланзі. Я не впевнений що це працює краще, ніж коли лівий фулбек залишається на бровці, а вінгер діє ближче до центру". Чому наш земляк 2 тижні не потрапляв у заявку, головний інсайдер по Сіті не знає.

Зінченко страждав на незручній позиції проти Шеффілда. Можливо, Гвардіолі варто повернутися до іншого експерименту з українцем в рамках цієї схеми – в кубку проти Порт Вейла Олександр пристойно зіграв лівого центрбека зі зміщеннями в середню лінію. Тоді вийшло свіжо та цікаво, а вчора – невдало.

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