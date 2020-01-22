Баварія оголосила про перехід Одріосоли з Реала

Чинний чемпіон Німеччини повідомив про перехід захисники Альваро Одріосоли з мадридського Реала.

Про перехід 24-річного футболіста повідомив офіційний сайт Баварії. Гравець виступатиме за команду з Мюнхена на правах оренди до закінчення поточного сезону.

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Права на флангового захисника належать мадридському Реалу. Одріосола перейшов у королівський клуб влітку 2018 року з Реал Сосьєдада за 40 млн євро, але так і не зміг здобути гарантоване місце в основі команди Зідана. У поточному сезоні він зіграв 5 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, у яких відзначився двома асистами.

Дебютувати за нову команду Одріосола може вже в суботу, 25 січня, коли Баварія прийме Шальке у 19 турі Бундесліги.

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