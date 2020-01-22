Десна офіційно оголосила про підписання Тотовицького – угода хавбека розрахована на два роки

Десна підтвердила домовленість щодо переходу півзахисника Шахтаря Андрія Тотовицького.

Угода новачка розрахована на два роки, інформує офіційний сайт чернігівців.

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Тотовицький належав Шахтарю з 2010 року, однак не мав стабільного місця в основній команді "гірників". 27-річний хавбек на правах оренди виступав за Іллічівець, Зорю, бельгійський Кортрейк та Маріуполь. У сезоні 2019/20 він не зіграв жодного матчу за донецьку команду.

Тотовицький став далеко не першим новачком Десни у січні. Раніше сіверяни підсилились Олексієм Гуцуляком з Карпат, а також Пилипом Будківським і Леваном Арвеладзе, які у першій частині сезону захищали кольори Зорі.

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