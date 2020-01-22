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Бартуловіч підписав контракт з Інгульцем

11:46 1023 Читать на русском
Бартуловіч підписав контракт з Інгульцем
Младен Бартуловіч / Сайт Інгульця

Атакувальний півзахисник Младен Бартуловіч приєднався до Інгульця.

Клуб з Петрового на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з хорватом.

Волинь розпрощалась з шістьма гравцями

Бартуловіч приєднався до Інгульця на правах вільного агента, подробиці особистої угоди не повідомляються. В поточному сезоні досвідчений хавбек зіграв 18 матчів за Волинь у Першій лізі, в яких забив 3 м'ячі. Раніше Бартуловіч захищав кольори Дніпра, Кривбаса, київського Арсенала, Карпат та Ворскли. Також в його активі є 2 матчі за національну збірну Хорватії.

Інгулець підсилився півзахисником СК Дніпро-1

Нагадаємо, Волинь та Інгулець є конкурентами у боротьбі за вихід до еліти українського футболу. Наразі обидві команди йдуть у трійці лідерів Першої ліги, яка повинна стати поповненням для Прем'єр-ліги у сезоні 2020/21. Інгулець – третій (37 очок), у Волині на один пункт більше і друга сходинка.

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Теги
Трансфери Інгулець Інгулець Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч Волинь Волинь Перша ліга
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