Реал обіграв Саламанку в Кубку Іспанії – гру зробив несподіваний "джокер" Зідана

Реал обіграв Саламанку в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Саламанка – Реал – 1:3

Голи: Ромеро, 57 – Бейл, 18, Гонгора, 62 (авт), Діас, 90+2

Зінедін Зідан вирішив не ризикувати і випустив на гру бойовий склад. Реал очікувано від самого стартового свистка заволодів ініціативою та почав створювати небезпеку біля воріт суперника. Саламанка намагалася огризатися, але мадридці доволі швидко відкрили рахунок. На 18-й хвилині Реал розіграв атаку лівим флангом, після подачі у штрафному виникла метушня, в якій найкраще розібрався гарет Бейл, покотивши м'яч під ближню стійку – 0:1.

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Гра проходила на зустрічних курсах. У Саламанки виділявся Гонгора, який встигав створювати моменти партнерам і загрожувати володінням Ареоля самотужки. Прекрасний момент збільшити перевагу "вершкових" втратив Хамес Родрігес, колумбієць вже перекинув голкіпера, але м'яч влучив у поперечину. Кілька хороших нагод було у Бензема, але до перерви рахунок більше не змінювався.

Друга половина почалася дуже атктивно. Команди діяли на зустрічних крусах. Така гра точно повинна була подобатися глядачам, які заповнили мініатюрну 3-тисячну арену. До того доволі швидко їхні улюбленці шокували столичного гранда, відновивши рівновагу. Мілітао помилився в центрі поля, а Ромеро підібрав м'яч, протягнув його далі і пробив з лінії штрафного в самісіньку дев'ятку – 1:1.

Проте радість Саламанки була недовгою. Реал розігнав блискучу атаку: Марсело після пасу Бензема отримав простір у чужому штрафному і прострілив на дальню стійку, де опинився Діас, який не задовго до цього лише з'явився на полі. Браїм поцілив у Гонгору, від якого м'яч залетів у сітку воріт. Господарі могли тут же відповісти, але Ареоля впорався з ближнім ударом Наваса. Міг виправити свою помилку і Гонгора, потужно пробивши після розіграшу кутового, але й тут голкіпер Реала був на висоті.

Мадридці, схоже, зрозуміли всю серйозність свого менш статусного суперника, тому залишок матчу провели в атаці, мінімізувавши небезпеку біля власних воріт. До того ж Реал мав кілька нагод "закрити" матч. Однак потужний удар Діаса з 25-и метрів прийняла на себе штанга, а Йовіч дав ще одну причину для критики. Вінісіус пробив з 5 метрів головою – кіпер здійснив крутий сейв! Добивав серб фактично з метра, але м'яч покотився по лінії, де його забрав воротар!

Вже у компенсований час напрацював таки на свій гол Діас. Після кількох влучань у каркас воріт Браїм наважився на сольний прохід, який завершив точним ударом у нижній кут, встановивши остаточний рахунок – 1:3. Молодий хавбек всього за тайм зумів стати найпомітнішим у цілому поєдинку.