"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

Інтерв'ю "Футбол 24" із Сергієм Вакуленком – вже колишнім захисником львівських Карпат. "Сьогоднішня позиція команди в турнірній таблиці – це "заслуга", зокрема, і керівництва", – переконаний гравець.

– Сергію, вчора з'явилась інформація про те, що ви покинули Карпати...

– Так, ми розірвали контракт за згодою обох сторін. Тому зараз я – вільний агент.

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– Дуже багато розмов навколо Карпат. Якою є ситуація зсередини колективу?

– Нам не виплачувались гроші протягом дуже тривалого часу. Щоб ви розуміли: з урахуванням січня ми не отримували грошей чотири місяці. А за таких умов дуже складно думати про футбол, бо у всіх є сім'ї та певні фінансові обов’язки перед ними.

Я згідний, що нам не все вдавалося на футбольному полі, до того ж ми йшли на останньому місці, але в контракті не було прописано, що за це нас можна було залишати без зарплати. Також хотів би сказати, що сьогоднішня позиція команди в турнірній таблиці – це "заслуга", зокрема, і керівництва.

Ви ж розумієте, щоб футболіст добре почувався на полі, треба, щоб у нього в побуті все було гаразд. У відповідь ми отримували лише постійні обіцянки про дату виплати. Спочатку нам обіцяли розрахуватись до початку відпустки, потім чекали грошей до початку нового року, зрештою була обіцянка отримати зарплатню після виходу з відпустки…

Нещодавно вже колегіальним рішенням ми всі вирішили не виходити на тренування, поки хоча б якусь частину боргу не виплатять. До нас приїжджало керівництво, яке спочатку обіцяло, що гроші будуть. А через три дні до нас донесли, що всі, хто хоче, можуть йти з команди. Відповідно, з нами вже вирішувалось питання щодо розірвання контракту та узгодження фінансових питань.

– Тобто Карпати вам досі винні?

– Ні, ми дійшли консенсусу. Я людина неконфліктна, тому вирішив не доводити справу до суду, пішов клубові назустріч. Я отримав суму, на якій ми зійшлись.

– Турецьких зборів для Карпат вже не буде?

– Не знаю. Але в команді очікують, що отримають по одній зарплатні за рахунок грошей від трансферу Ді Франко. До речі, з цих же грошей закрили борги перед футболістами, які вже пішли, тобто і переді мною.

– Як поводилися легіонери за таких складних умов?

– Вони взагалі в шоці були. Ще наприкінці першого кола легіонери хотіли ігнорувати матчі та тренування. У Європі невиконання контрактних умов уявити неможливо! Якщо наші футболісти були пристосованими до подібного, то іноземці тільки очі широко відкривали і взагалі не розуміли, куди потрапили.

– Димінський зараз дійсно дуже далекий від справ клубу?

– Складно відповісти на ваше запитання. Можу лише сказати, що комунікували ми через спортивного директора Бойчишина та генерального директора Ящишина.

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– Яким ви бачите майбутнє Карпат?

– Поки що майбутнє – дуже туманне. Там наче очікуються якісь зміни, але гарантій покращення справ у клубі вам ніхто не може зараз дати. Я також цікавився майбутнім команди. Навіть якби нам віддали одну обіцяну зарплату, все одно мені важливо було знати, а що ж далі… Ну добре, дали одну зарплатню, а потім знову чотири місяці на іншу чекати? Таке нікого б не влаштувало. Тож вирішив: краще шукатиму собі нову команду.

– Ще не розчарувалися в українському футболі? Адже за рік ви встигли побувати у двох командах (перша – Арсенал-Київ, – Футбол 24) із фінансовими проблемами...

– Йдучи в Карпати, я, звісно, не очікував, що все завершиться саме так. Влітку у мене були й інші класні пропозиції, але вирішив зупинитися все-таки на Карпатах. Це бренд в українському футболі, до того ж Львів мені дуже подобається. Перших декілька місяців все було добре, а потім в один момент перевернулось з ніг на голову.

Ще б хотів наголосити на тому, що в команд не виявилось вікового балансу. Деяким футболістам було складно розуміти, що таке Прем'єр-ліга України. Належало запросити більш досвідчених виконавців. Щоб ви розуміли, я у свої 26 був одним з найстарших гравців Карпат…Так бути не повинно. Потрібен сплав досвіду та молодості. Хоча з гравців я відповідальності за результат не знімаю. Помилки були допущені як нами, так і керівництвом – у підборі футболістів перед сезоном.

– Пропозиції для продовження кар’єри вже маєте? Можливо, є бажання пограти за кордоном?

– Точно залишатимусь в Україні, адже моїй дитині навіть рочку немає. Буде складно кудись переїжджати, коли малюк у такому віці. Пропозиції в мене є, але поки, зі зрозумілих причин, конкретну команду не можу назвати. Думаю, зовсім скоро все стане відомо.

Євген Біленький, спеціально для Футбол 24

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