Барселона і Реал проти андердогів: кривдники Зозулі та легендарного Депортіво готові до нових сенсацій

Вадим Скічко – про колоритних суперників Мадрида та Каталонії в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Почнімо з того, що Кубок Короля або Кубок Іспанії на стадіях участі команд Ла Ліги відбувається за рейтинговою системою. Тобто колективи з нижчих ліг не грають між собою, а неодмінно потрапляють на суперника з вищого дивізіону. З одного боку це позитив, адже іменитий клуб може приїхати до якогось невеликого селища та потішити місцеву публіку. З іншого боку змагання у Кубку Іспанії неначе прописані під сильніші клуби з Прімери, які на своєму шляху до вирішальних стадій можуть зустрічатися суто з маленькими командами. Одне можна стверджувати впевнено: деякі матчі ніколи б не відбулися, якби не примха Кубка Іспанії.

У першій для себе кубковій грі сезону 2019/20 рекордсмен за кількістю перемог у турнірі та фіналіст минулого Кубка Іспанії – Барселона – зустрінеться з клубом, який було засновано 4,5 роки тому.

1 липня 2015 року 37-й президент в історії Валенсії – Амадео Сальво – після двох років на чолі іменитого клубу остаточно покинув розташування "Лос Чес". А 31 липня того ж року ним було засновано новий клуб Ібіса. Новий, бо клуб із такою назвою вже існував у період з 1950 по 2010 роки. Балеарці мало чим виділялися з-поміж інших клубів іспанської трясовини, хоча тричі вигравали Терсеру, четверту за рівнем лігу іспанського футболу. Зрештою, у 2010 році клуб зник через борги.

Амадео Сальво завбачливо викупив право на назву "Ібіса" та зареєстрував новий клуб. Якщо ви досі не збагнули, Ібіса – це знаний у народі під назвою "Ібіца" середземноморський курорт. Уявіть собі фанатський виїзд на Ібісу. Казка!

До речі, правильний наголос у цьому слові на другий склад, тобто ІбІса. Зараз острів'яни грають у Сегунді Б, а на шляху до Барселони здолали у Кубку представника Сегунди – Альбасете, щоправда Роман Зозуля у тому матчі участі не брав, хоча був у заявці. Ну а хто б відмовився від пропозиції полетіти на мальовничий та теплий острів?

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Свого часу саме в Ібісі закінчував свою багату на події кар'єру екс-гравець збірної Італії та безлічі італійських і закордонних клубів Марко Бор'єлло. Пам'ятаєте такого?

Через валенсійське минуле президента та власника клубу, на чолі Ібіси перебували екс-футболісти Валенсії – Франсиско Руфете та Андрес Палоп. Майже рік острів'ян тренує Пабло Альфаро, який колись носив капітанську пов'язку Севільї, а з Барселоною, хоч і не був основним, вигравав чемпіонат Іспанії сезону 1992/93.

Каталонський канал TV3 під час представлення майбутнього суперника Барселони замість емблеми Ібіси використав емблему відомого місцевого нічого дискоклубу. Цей факт шалено розлютив президента клубу Амадео Сальво.

Hay más tontos que ventanas @esportclub y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión @tv3cat financiada con dinero público. para asociar al @ibizaud con una discoteca al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Can Misses y os lo diré a la cara fenómenos. pic.twitter.com/OvF0aRUMy5 — Amadeo Salvo (@AmadeoSalvo00) January 14, 2020

Суперник мадридського Реала в 1/16 теж є новоствореним клубом. Уніоністас де Саламанка існує лише з 2013 року, але попередник має значно тривалішу та успішнішу історію. Саламанка існувала впродовж 90 років, тричі вигравала Сегунду, 12 сезонів відіграла у Прімері та доходила до півфіналу Кубка Короля. Уніоністас – клуб, створений вболівальниками у пам'ять про ту, історичну Саламанку, за яку колись бігали Педру Паулета, Угу Леал і Карлос Вела.

18 червня 2013 року Саламанка припинила існування через борги у розмірі 23 мільйонів євро, а вже 26 серпня того ж року небайдужі вболівальники заснували новий клуб, який назвали Уніоністас де Саламанка. Кольори клубу залишилися незмінними – чорно-білими. Дещо змінилася емблема, хоча там теж є впізнаваний бик, а ще з'явилися написи "у пам'ять про Саламанку 1923-2013" та дев'ять зірок на честь кожного десятиліття існування колишньої Саламанки. Також на симпатичній новій емблемі присутнє латинське "ad astra per aspera", тобто "до зірок крізь терни".

Це гасло цілком характеризує новий клуб, який почав виступи у шостій за силою лізі іспанського футболу, але за два сезони опинився у Терсері, тобто четвертій лізі. Нині "Уніоністи" виступають у Сегунді Б. На шляху до Реала вони по пенальті вибили клуб із промовистою історією, але який наразі перебуває у кризі – Депортіво з Ла-Коруньї.

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Погляньте, як футболісти Уніоністас тішилися від потрапляння на мадридський Реал. Це буде перша зустріч із представником Прімери в історії "Уніоністів". Востаннє столичний королівський клуб приїжджав до Саламанки понад 20 років тому!

Тут теж не минулося без "мадридського сліду". У Саламанці народився один з найуспішніших тренерів у новітній історії Реала. Йдеться про Вісенте Дель Боске. Він є членом клубу Уніоністас під номером 685. Взагалі клуб налічує близько 3000 колективних членів, які спільно ухвалюють важливі рішення. Багато вболівальників працюють у клубі на керівних посадах.

Суть кубкових змагань полягає саме в тому, що тут іноді трапляються зовсім неочікувані протистояння. Як показує практика, навіть клуб створений вболівальниками може дорости до матчу з Реалом. Хіба це не магія?

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